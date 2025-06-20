В МИД России опровергли прошение о политическом убежище для Илона Маска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила «Звезде», что ведомству «ничего не известно» о просьбе дать Илону Маску политическое убежище в РФ.

«Нам об этом ничего не известно. Обращайтесь к авторам этих сообщений», - ответила она на вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать прозвучавшие и якобы поступившие в МИД предложения предоставить политическое убежище Илону Маску. По его словам, перед этим нужно дождаться официального заявления предпринимателя либо МИД.

Отношения между американским миллиардером и президентом США Дональдом Трампом сильно ухудшились в последнее время, они даже устроили публичную перепалку в социальных сетях. Маск весьма резко высказался по экономической политике американского лидера и заявил, что Трамп проиграл бы в предвыборной гонке без его участия.