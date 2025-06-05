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Маск заявил, что без него Трамп проиграл бы президентские выборы

Также миллиардер активно критикует бюджет Трампа, в который заложены рекордные траты.
Сергей Лебедев 2025-06-05 21:31:35
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что без его помощи Дональд Трамп не победил бы на выборах президента США. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 5149 в сенате», - уверяет он.

Миллиардер назвал «неблагодарностью» слова американского лидера о том, что он бы победил и без помощи миллиардера.

Напомним, отношения между Маском и Трампом ухудшились в конце мая. Сейчас миллиардер активно критикует продвигаемый президентом бюджет, в который заложены рекордные траты.

#Выборы #Дональд Трамп #илон маск #президент США
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