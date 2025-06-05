Маск заявил, что без него Трамп проиграл бы президентские выборы

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что без его помощи Дональд Трамп не победил бы на выборах президента США. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 5149 в сенате», - уверяет он.

Миллиардер назвал «неблагодарностью» слова американского лидера о том, что он бы победил и без помощи миллиардера.

Напомним, отношения между Маском и Трампом ухудшились в конце мая. Сейчас миллиардер активно критикует продвигаемый президентом бюджет, в который заложены рекордные траты.