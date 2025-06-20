Чернышенко заявил, что кодексы этики не должны мешать развитию ИИ

России, главное, «не зарегулировать» ИИ до такой степени, как это происходит в некоторых странах, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко «Звезде» на полях ПМЭФ. Он отметил, что к российскому кодексу этики искусственного интеллекта уже присоединилось много государств.

Чернышенко напомнил, что кодексы этики ИИ созданы в разных частях света.

«Главное - не зарегулировать. Я за то, чтобы давать ему развиваться с соблюдением тех принципов, которые заложены в нашем кодексе этики искусственного интеллекта, к нему присоединилось много стран», - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. В этом году его главная тема - «Общие ценности - основа роста в многополярном мире». Среди мероприятий - форумы по вопросам МСП, креативных индустрий, а также культурная программа и спортивные игры ПМЭФ. В пятницу на пленарном заседании форума выступит президент России Владимир Путин.