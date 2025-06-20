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Чернышенко заявил, что кодексы этики не должны мешать развитию ИИ

К российскому кодексу этики уже присоединилось много стран мира, отметил вице-премьер.
Анна Касаткина 2025-06-20 13:33:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

России, главное, «не зарегулировать» ИИ до такой степени, как это происходит в некоторых странах, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко «Звезде» на полях ПМЭФ. Он отметил, что к российскому кодексу этики искусственного интеллекта уже присоединилось много государств.

Чернышенко напомнил, что кодексы этики ИИ созданы в разных частях света.

«Главное - не зарегулировать. Я за то, чтобы давать ему развиваться с соблюдением тех принципов, которые заложены в нашем кодексе этики искусственного интеллекта, к нему присоединилось много стран», - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. В этом году его главная тема - «Общие ценности - основа роста в многополярном мире». Среди мероприятий - форумы по вопросам МСП, креативных индустрий, а также культурная программа и спортивные игры ПМЭФ. В пятницу на пленарном заседании форума выступит президент России Владимир Путин.

#искусственный интеллект #ии #наш эксклюзив #кодекс #пмэф-2025 #этики
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