МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Телеведущего из ОАЭ выбрали модератором пленарного заседания ПМЭФ с Путиным

Журналист Sky из ОАЭ Надим Котеич станет модератором пленарного заседания ПМЭФ-2025 с участием Владимира Путина.
Карина Шакирова 2025-06-20 12:50:48
© Фото: Вячеслав Прокофьев, РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что модерировать пленарное заседание с участием Владимира Путина на ПМЭФ-2025 будет журналист Надим Котеич. Он работает в Sky News Arabia, является ведущим собственного шоу «Сегодня вечером с Надимом» и колумнистом нескольких изданий. Как сообщил Песков на брифинге с журналистами, Котеич уже встречался с президентом РФ.

«Модератором форума будет журналист из Объединенных Арабских Эмиратов Надим Котеич, он работает в эмиратской телекомпании Sky. Он общался с президентом, когда была встреча с главными редакторами СМИ БРИКС накануне казанского саммита», - рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента анонсировал объемное выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2025. Песков отметил, что будет дана оценка нынешнему этапу развития российской экономики, очерчены перспективы и основные направления развития. По заявлению пресс-секретаря, Путин также даст оценку международной ситуации.

#в стране и мире #пмэф #Дмитрий Песков #модератор #пленарное заседание #Надим Котеич
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 