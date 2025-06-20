Телеведущего из ОАЭ выбрали модератором пленарного заседания ПМЭФ с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что модерировать пленарное заседание с участием Владимира Путина на ПМЭФ-2025 будет журналист Надим Котеич. Он работает в Sky News Arabia, является ведущим собственного шоу «Сегодня вечером с Надимом» и колумнистом нескольких изданий. Как сообщил Песков на брифинге с журналистами, Котеич уже встречался с президентом РФ.

«Модератором форума будет журналист из Объединенных Арабских Эмиратов Надим Котеич, он работает в эмиратской телекомпании Sky. Он общался с президентом, когда была встреча с главными редакторами СМИ БРИКС накануне казанского саммита», - рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента анонсировал объемное выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2025. Песков отметил, что будет дана оценка нынешнему этапу развития российской экономики, очерчены перспективы и основные направления развития. По заявлению пресс-секретаря, Путин также даст оценку международной ситуации.