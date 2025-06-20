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Путин провел контакты с зарубежными бизнесменами на полях ПМЭФ

Встречи проходят в непубличном формате, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Игнат Далакян 2025-06-20 11:47:18
© Фото: Вячеслав Прокофьев, РИА Новости

Владимир Путин осуществляет контакты с представителями зарубежного бизнеса на полях ПМЭФ, но они идут в непубличном формате, заявил Дмитрий Песков.

«Президент контакты на полях форума с зарубежными бизнесменами осуществляет», - сказал Песков.

Он также отметил, что в отношении партнеров, которые продолжают свою работу в России, в их странах для них создана агрессивная среда. И чтобы нивелировать риски, они не раскрываются, добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее на полях ПМЭФ лидеры России и Индонезии приняли декларацию о стратегическом партнерстве. Документ подписали главы стран Владимир Путин и Прабово Субианто. Согласно документу, Россия и Индонезия будут предпринимать усилия для упрощения визовых режимов, а также развивать военно-техническое сотрудничество и расширять сотрудничество между оборонными предприятиями.

#в стране и мире #пмэф #Владимир Путин #бизнес #Контакты
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