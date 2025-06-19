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Россия и Индонезия приняли декларацию о стратегическом партнерстве

Стороны намерены двигаться к упрощению визовых режимов между странами.
Константин Коковешников 2025-06-19 21:31:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия и Индонезия намерены предпринимать усилия для упрощения визовых режимов, развивать военно-техническое сотрудничество и расширить сотрудничество между оборонными предприятиями.

Это следует из декларации о стратегическом партнерстве, которую подписали Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто по итогам переговоров на полях ПМЭФ. Текст опубликован на сайте Кремля.

Из декларации следует, что страны готовы сотрудничать в развитии отношений в сфере промышленности, намерены укреплять сотрудничество по мирному использованию атомной энергии и создавать условия для углубления инвестиционного сотрудничества.

Сотрудничество РФ и Индонезии в экономике предполагает продвижение отношений между банками для обеспечения прямых расчетов в нацвалютах. Стороны также усилят контакты по цифровой безопасности.

#Россия #Владимир Путин #Соглашение #Президент #индонезия #Сотрудничество #Прабово Субианто
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