Россия и Индонезия приняли декларацию о стратегическом партнерстве

Россия и Индонезия намерены предпринимать усилия для упрощения визовых режимов, развивать военно-техническое сотрудничество и расширить сотрудничество между оборонными предприятиями.

Это следует из декларации о стратегическом партнерстве, которую подписали Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто по итогам переговоров на полях ПМЭФ. Текст опубликован на сайте Кремля.

Из декларации следует, что страны готовы сотрудничать в развитии отношений в сфере промышленности, намерены укреплять сотрудничество по мирному использованию атомной энергии и создавать условия для углубления инвестиционного сотрудничества.

Сотрудничество РФ и Индонезии в экономике предполагает продвижение отношений между банками для обеспечения прямых расчетов в нацвалютах. Стороны также усилят контакты по цифровой безопасности.