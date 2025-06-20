МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль: Мединский находится в контакте со своим визави из Киева

Диалог с Украиной на экспертном уровне продолжается.
Игнат Далакян 2025-06-20 11:41:50
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Диалог России и Украины на экспертном уровне продолжается, Мединский находится в контакте со своим визави из Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на днях помощник российского президента докладывал главе государства о своих контактах. Песков также отметил важность итогов предыдущих переговоров с Украиной, поскольку российской стороне удалось вернуть много соотечественников из плена.

«Итоги предыдущих раундов важны. Мы это говорили неоднократно», - сказал Песков.

Он добавил, что с гуманитарной точки зрения не менее важен и обмен телами.

Ранее помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев передал Москве список пропавших детей с «эфемерными фамилиями». При этом Украина запрашивает у России 339 детей, без точных данных о том, кто их ищет.

#переговоры #Дмитрий Песков #владимир мединский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 