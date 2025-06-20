Кремль: Мединский находится в контакте со своим визави из Киева

Диалог России и Украины на экспертном уровне продолжается, Мединский находится в контакте со своим визави из Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на днях помощник российского президента докладывал главе государства о своих контактах. Песков также отметил важность итогов предыдущих переговоров с Украиной, поскольку российской стороне удалось вернуть много соотечественников из плена.

«Итоги предыдущих раундов важны. Мы это говорили неоднократно», - сказал Песков.

Он добавил, что с гуманитарной точки зрения не менее важен и обмен телами.

Ранее помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев передал Москве список пропавших детей с «эфемерными фамилиями». При этом Украина запрашивает у России 339 детей, без точных данных о том, кто их ищет.