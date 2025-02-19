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«Ярсы» выведены на маршруты боевого патрулирования под Новосибирском

Расчеты ПГРК «Ярс» совершили длительный марш, рассредоточились на полевых позициях и отработали вопросы противодействия ДРГ «противника».
2025-02-19 05:10:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» выведены на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении. Стратегические ракетчики отрабатывают различные вводные, в том числе маневры на полевых позициях.

Боевым расчетам ПГРК «Ярс» предстояло совершить марш протяженностью до 100 километров, рассредоточиться, обеспечить инженерное оборудование и охранение полевых позиций.

Кроме того, военнослужащие Новосибирского ракетного соединения отработали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны России #РВСН #пгрк «ярс» #Новосибирск
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