«Ярсы» выведены на маршруты боевого патрулирования под Новосибирском

Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» выведены на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении. Стратегические ракетчики отрабатывают различные вводные, в том числе маневры на полевых позициях.

Боевым расчетам ПГРК «Ярс» предстояло совершить марш протяженностью до 100 километров, рассредоточиться, обеспечить инженерное оборудование и охранение полевых позиций.

Кроме того, военнослужащие Новосибирского ракетного соединения отработали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.