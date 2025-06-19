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Al Jazeera: в Израиле не менее 25 человек пострадали при ракетном ударе Ирана

В результате атаки КСИР несколько зданий получили повреждения, в том числе больница в Тель-Авиве.
Глеб Владовский 2025-06-19 08:30:40
© Фото: tnega74 X

В Израиле не менее 25 человек пострадали в результате нового ракетного удара Ирана. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что большая часть ударов пришлась на район больницы Сорока в Тель-Авиве. Здание медучреждения и несколько близлежащих домов также получили повреждения.

По данным ЦАХАЛ, ВС Ирана выпустили в направлении Израиля около 30 ракет. Информации о погибших нет.

«Зафиксировано около 30 ракет, запущенных с территории Ирана в направлении территории Израиля в ходе двух залпов», - уточнили в Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что Иран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджил». Ее применили в ходе двенадцатого этапа операции «Правдивое обещание 3».

#Израиль #Иран #ЦАХАЛ #ракетный удар #пострадавшие
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