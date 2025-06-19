Al Jazeera: в Израиле не менее 25 человек пострадали при ракетном ударе Ирана

В Израиле не менее 25 человек пострадали в результате нового ракетного удара Ирана. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что большая часть ударов пришлась на район больницы Сорока в Тель-Авиве. Здание медучреждения и несколько близлежащих домов также получили повреждения.

По данным ЦАХАЛ, ВС Ирана выпустили в направлении Израиля около 30 ракет. Информации о погибших нет.

«Зафиксировано около 30 ракет, запущенных с территории Ирана в направлении территории Израиля в ходе двух залпов», - уточнили в Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что Иран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджил». Ее применили в ходе двенадцатого этапа операции «Правдивое обещание 3».