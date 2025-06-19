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Bloomberg: армия США готовится ударить по Ирану в ближайшие дни

Ранее Трамп заявлял, что одобрил план нападения на Иран.
Глеб Владовский 2025-06-19 06:48:39
© Фото: IMAGO, Offenberg, www.imago-images.de, Global Look Press

Армия США может в ближайшие дни нанести удар по Ирану. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, удар может быть нанесен в эти выходные, 21-22 июня. Кроме того, высшее руководство ряда федеральных агентств начало готовиться к атаке.

Отмечается, что позиция президента США Дональда Трампа насчет вмешательства в ближневосточный конфликт изменилась из-за давления со стороны республиканцев. Сенатор Линдси Грэм* - один из немногих, кто активно призывал к боевым действиям в регионе.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил план нападения на Иран. Однако окончательного распоряжения еще не последовало.

* Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Иран #нападение
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