Bloomberg: армия США готовится ударить по Ирану в ближайшие дни

Армия США может в ближайшие дни нанести удар по Ирану. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, удар может быть нанесен в эти выходные, 21-22 июня. Кроме того, высшее руководство ряда федеральных агентств начало готовиться к атаке.

Отмечается, что позиция президента США Дональда Трампа насчет вмешательства в ближневосточный конфликт изменилась из-за давления со стороны республиканцев. Сенатор Линдси Грэм* - один из немногих, кто активно призывал к боевым действиям в регионе.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил план нападения на Иран. Однако окончательного распоряжения еще не последовало.

* Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.