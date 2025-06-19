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ЦАХАЛ показал кадры удара по ядерному реактору в иранском Араке

Армия Израиля утверждает, что реактор не функционирует.
Сергей Лебедев 2025-06-19 20:50:30
© Фото: idf_telegram, Telegram © Видео: idf_telegram, Telegram

Армия Израиля опубликовало видео удара по тяжеловодному ядерному реактору в иранском Араке. На кадрах видно, как боеприпас приближается к куполу реактора.

Иранские агентства ранее сообщили, что после израильской атак на реактор начался пожар. При этом угроза ядерного заражения отсутствует.

Иранская организация по атомной энергии призвало главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси осудить атаки на мирные ядерные объекты в стране.

Как утверждают в ЦАХАЛ, реактор в Араке - ключевой компонент для производства оружейного плутония.

#Израиль #Иран #ЦАХАЛ #удар #реактор
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