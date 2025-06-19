Сильный пожар начался возле ядерного реактора в иранском Араке после удара ЦАХАЛ

Сильный пожар вспыхнул возле тяжеловодного ядерного реактора в иранском Араке после ударов израильской армии. Об этом сообщает агентство Mehr.

В ЦАХАЛ подтвердили сам факт атаки, однако заявили, что реактор не является активным.

Кроме того, израильская сторона уверяет, что заранее предупреждала местных жителей о готовящемся ударе.

По информации Ирана, угроза ядерного заражения отсутствует.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана «Восстающий лев» - атакованы ядерные объекты, а также уничтожены ученые-ядерщики и главы различных военных ведомств.

Прецедентом стало желание Ирана обогащать уран на своей территории, а не импортировать его. По заявлению Израиля, иранцы уже вплотную приблизились к созданию ядерной бомбы.

В ответ на действия Армии обороны Израиля Корпус стражей исламской революции начал операцию «Правдивое обещание 3».