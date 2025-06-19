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Средний балл ЕГЭ снизился по русскому языку и обществознанию

В Рособрнадзоре связали этот факт с усложнением заданий.
Константин Денисов 2025-06-19 20:46:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

В России продолжает снижаться средний балл ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Рособрнадзора.

Так, в этом году средний балл по русскому языку по результатам экзаменов составил 60,7. Годом ранее этот показатель равнялся 63,88, а в 2023-м - 68,43 балла.

Эксперты связывают это с тем, что теперь задание для выпускников по сочинению усложнилось, что практически исключило вариант использования ими так называемых «заготовок».

Продолжает снижаться средний балл и по обществознанию, несмотря на то, что этот экзамен остается самым популярный среди дисциплин по выбору.

В 2025 году средний балл по этому предмету составил 53,61. В 2024-м он равнялся 55,05, а в 2023-м - 56,4 балла.

Ранее сообщалось о том, что Более 200 выпускников были удалены по итогам первых двух дней ЕГЭ в 2025 году.

#в стране и мире #русский язык #ЕГЭ #рособрнадзор #обществознание
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