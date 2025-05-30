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Более 200 выпускников были удалены по итогам первых двух дней ЕГЭ

Часть выпускников пытались пронести телефоны.
Ирина Егорова 2025-05-30 14:09:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Более 200 выпускников были отстранены от сдачи ЕГЭ с начала проведения экзаменационной кампании, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«По итогам первых двух дней экзамена, 23 мая и 27 мая, у нас были удалены с экзамена свыше 200 человек, 70 человек из них - за использование средств связи», - сообщил он.

При этом отмечено, что количество таких нарушителей из года в год не уменьшается, цифра остается стабильной, передает РИА Новости. 

Если выпускника застали за нарушением, то результаты экзамена для него будут аннулированы. Пересдать ЕГЭ школьник сможет только в следующем году.

Первый экзамен по истории, литературе или химии старшеклассники написали 23 мая. 27-го числа выпускники сдавали ЕГЭ по математике базового уровня и ЕГЭ по математике профильного уровня. Сегодня, 30 мая - черед русского языка, а 2 июня - обществознания и физики. 5 июня можно будет сдать биологию, географию и письменную часть всех иностранных языков, а 10-го - устную часть всех иностранных языков и информатику. Всего в этом году ЕГЭ сдают около 712 тысяч человек.

#в стране и мире #школа #ЕГЭ #нарушение #Телефон #экзамен
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