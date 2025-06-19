Киберэксперт рассказал, как сохранить аккаунты после утечки 16 млрд паролей

Пользователям не нужно паниковать, но нельзя и игнорировать угрозу после глобальной утечки паролей к учетным записям, сообщил в разговоре с RT эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров. По данным исследователей Cybernews, киберпреступники недавно получили доступ к 16 миллиардам паролей.

«Смена паролей и включение двухфакторной аутентификации (2FA) снизят риски на 90%. Используйте уникальные комбинации паролей длиной от 12 символов с цифрами, буквами и спецзнаками. Активируйте 2FA везде, где возможно. Это главная защита даже при утечке пароля. Установите менеджер паролей. Они генерируют и хранят сложные пароли, снижая риски повторного использования», - посоветовал эксперт.

Бедеров также предупредил пользователей, что злоумышленники могут получить доступ к паролям через фишинговые сайты - он призвал не переходить по ссылкам в подозрительных письмах и СМС.

«Для дополнительной защиты можете попробовать использовать Passkeys (ключи доступа. - Прим. ред.) - технологию, поддерживаемую Google и Apple, которая заменяет пароли криптографическими ключами», - отметил киберэксперт.

Ранее в МВД призвали россиян никогда никому не сообщать свою финансовую и приватную информацию, а также не передавать персональные документы и коды аутентификации, чтобы не стать жертвами мошенников.