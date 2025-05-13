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В МВД рассказали, какие данные нельзя никому сообщать

Банки и госструктуры никогда удаленно не запросят финансовую и приватную информацию, персональные документы и коды аутентификации.
Сергей Лебедев 2025-05-13 10:37:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Чтобы не стать жертвой мошенников, не следует никогда и никому сообщать свою финансовую и приватную информацию, а также передавать персональные документы и коды аутентификации. Об этом предупредили в МВД России.

Отмечается, что злоумышленники могут воспользоваться даже адресами, номерами телефонов близких и данными о местоположении, которые доступны в открытых аккаунтах в социальных сетях.

И уж тем более нельзя отправлять одноразовые пароли из СМС, push-коды, номера банковских карт, CVC/CVV-коды, логины и пароли от банкинга. Опасно даже пересылать фото паспорта.

В полиции напомнили, что только злоумышленники могут попросить все эти данные. Банки и госструктуры этим не занимаются.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали очередную схему обмана россиян. Аферисты через электронную почту и в социальных сетях начали рассылать «приглашения» для участия в коллегии присяжных. Жертв запугивают административной и уголовной ответственностью за неявку в суд.

Злоумышленники предлагают «легально» оформить отказ по ссылке, указанной в письме. После перехода по ней устройство может быть взломано.

#в стране и мире #МВД #полиция #Мошенники #персональные данные
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