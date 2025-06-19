Россия представит свой список с детьми, которые находятся на Украине

Россия подготовила свой список с детьми, которые находятся на Украине - в нем 10 фамилий, заявила в разговоре со «Звездой» Мария Львова-Белова. Вскоре его опубликуют.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка также рассказала, что часть украинских детей из списка, который Киев передал в Стамбуле, находятся в третьих странах.

«Дети находились на территории третьих стран - Польши, Германии. Причем это было количество очень приличное - 169 детей, например, нашлись вдруг в другой стране», - сказала Львова-Белова корреспонденту Марии Семеновой.

По мнению Киева, если ребенка нет на Украине, значит, он точно в России. Вокруг этого создается много мифов - якобы Россия насильно их удерживает. Это часть информационной войны, подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в РФ.

Ранее Львова-Белова опровергла слова Зеленского о том, что более 300 украинских детей якобы находятся на территории России.