Дуров добился смягчения судебного надзора во Франции

Сооснователю Telegram Павлу Дурову с 10 июля разрешат покидать Францию, но только для поездок в Дубай и на срок не более 14 дней подряд, пишет Le Monde.

Поездки в Объединенные Арабские Эмираты Дурову разрешил французский суд, который рассмотрел апелляцию бизнесмена о снятии с него судебного надзора. Он должен будет заранее уведомить следственного судью о своем отъезде.

Судебный надзор также предполагал обязательство регулярно отмечаться перед французскими властями и внесение залога в размере 5 млн евро.

«Другие обязательства судебного надзора остаются неизменными», - заявил Le Monde источник в суде.

Ранее Дуров, которого во Франции обвиняют более чем в 10 правонарушениях, связанных с отсутствием модерации в Telegram и отказом сотрудничать с французскими властями, составил завещание для своих детей.