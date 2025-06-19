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Львова-Белова: украинских детей в России в десятки раз меньше, чем утверждает Зеленский

Речь идет о единичных случаях, а не о сотнях детей, как заявляет Зеленский.
Дима Иванов 2025-06-19 16:08:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Число украинских детей, находящихся на территории России, в десятки раз меньше, чем утверждает Владимир Зеленский, сообщила «Звезде» уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, в настоящее время в работе с Украиной находится около 20 случаев, часть из которых связана с семейными спорами, где родители решают вопросы опеки над ребенком.

«Поэтому вы понимаете, что это какие-то единичные ситуации, и уж точно там не 300 с лишним детей. Но хочется отметить, что буквально за несколько дней до этого Зеленским озвучивались цифры в 25 тысяч детей», - подчеркнула Львова-Белова в беседе с корреспондентом Марией Семеновой.

Ранее на переговорах в Стамбуле украинская сторона передала России список из 339 детей, которые, по их данным, якобы находятся на российской территории.

#дети #Украина #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #омбудсмен #права ребенка
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