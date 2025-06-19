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Путин заявил о наступлении ВС РФ по всей линии соприкосновения

Об этом российский президент заявил в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств.
Анастасия Бобылева 2025-06-19 02:03:24
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с представителями мировых информационных агентств.

«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения каждый день. И дальнейшее движение вперед, даже если будут применяться Taurus, неизбежно», - подчеркнул он.

По словам Путина, поставляя ракеты Украине, Германия может испортить отношения с Россией, но никакого результате на поле боя все равно не будет.

Ранее президент напомнил, что РФ не начинала военных действий на Украине. По его словам, их начали киевские власти по отношению к собственному народу, а Москва, напротив, пытается это прекратить.

#Владимир Путин #наступление #СВО #российские бойцы
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