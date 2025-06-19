Российские военнослужащие наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с представителями мировых информационных агентств.
«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения каждый день. И дальнейшее движение вперед, даже если будут применяться Taurus, неизбежно», - подчеркнул он.
По словам Путина, поставляя ракеты Украине, Германия может испортить отношения с Россией, но никакого результате на поле боя все равно не будет.
Ранее президент напомнил, что РФ не начинала военных действий на Украине. По его словам, их начали киевские власти по отношению к собственному народу, а Москва, напротив, пытается это прекратить.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»