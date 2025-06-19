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Путин: мы не начинали военных действий на Украине

Российский президент подчеркнул, что Россия пытается закончить военные действия, которые начали киевские власти.
Анастасия Бобылева 2025-06-19 01:49:28
© Фото: Александр Демьянчук, POOL, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не начинала военные действия на Украине. По его словам, она пытается закончить то, что начали сами киевские власти. Об этом он сказал на встрече с представителями мировых информационных агентств.

«Мы считаем, что мы не начинали военных действий на Украине, а пытаемся их закончить. Украинское руководство сегодняшнее начало войну на своей собственной территории, использовав против мирного населения юго-востока Украины - против Донбасса - вооруженные силы», - подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что Россия бьет не по жилым кварталам Киева, а по военным заводам. Так он ответил на вопрос американского журналиста о том, какие цели поражает российская армия на Украине.

#Украина #Донбасс #Владимир Путин #СВО
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