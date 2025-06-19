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Путин подчеркнул, что РФ бьет не по жилым кварталам, а по военным заводам

Президент РФ ответил на вопрос журналиста Associated Press о проводимой спецоперации.
Марина Крижановская 2025-06-19 01:44:19
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент ответил американскому журналисту, по каким целям наносит удары армия РФ на Украине. Представитель Associated Press спросил его о недавнем ударе, свидетелями которого стали иностранные журналисты.

«Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса. По заводам, которые производят военную технику. Мы этим и занимаемся, здесь мы не делаем никакого секрета», - пояснил российский лидер.

Путин напомнил об одной из целей специальной военной операции - демилитаризация Украины, то есть лишении ее возможности иметь потенциально опасное для России вооружение и вооруженные силы.

Напомним, президент провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Во время нее он ответил и о возможности вести переговоры с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Как заявил Путин, вопрос лежит в плоскости легитимности Зеленского, ведь срок его президентских полномочий давно истек, а подпись в итогом документе о завершении конфликта должен ставить законно избранный глава государства. Путин добавил, что потом придет следующий президент и «выбросит это все в помойку».

#Украина #Владимир Путин #удары #СВО #пмэф-2025
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