Мемориальные мероприятия в честь Дня памяти и скорби прошли в Вене

В Австрии прошли мемориальные мероприятия в честь Дня памяти и скорби. На площади Шварценбергплац в Вене возложили цветы к памятнику, а также зажгли и установили свечи.

Для собравшихся выступили творческие коллективы со стихотворениями и песнями о войне. После этого участники мемориальной акции посмотрели под открытым небом фильм «Подольские курсанты» с немецкими субтитрами.

Ранее военнослужащие ВС РФ, находившиеся на авиабазе Хмеймим в Сирии, почтили память павших советских воинов. Они прошли по территории авиабазы с фотографиями своих родных-участников ВОВ, возложили цветы к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому, а также зажгли свечи в рамках акции «Свеча памяти».