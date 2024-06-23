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Мемориальные мероприятия в честь Дня памяти и скорби прошли в Вене

На площади Шварценбергплац состоялась мемориальная акция с возложением цветов к памятнику.
Анастасия Бобылева 2024-06-23 03:35:16
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Австрии прошли мемориальные мероприятия в честь Дня памяти и скорби. На площади Шварценбергплац в Вене возложили цветы к памятнику, а также зажгли и установили свечи.

Для собравшихся выступили творческие коллективы со стихотворениями и песнями о войне. После этого участники мемориальной акции посмотрели под открытым небом фильм «Подольские курсанты» с немецкими субтитрами.

Ранее военнослужащие ВС РФ, находившиеся на авиабазе Хмеймим в Сирии, почтили память павших советских воинов. Они прошли по территории авиабазы с фотографиями своих родных-участников ВОВ, возложили цветы к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому, а также зажгли свечи в рамках акции «Свеча памяти».

#день памяти и скорби #австрия #наш эксклюзив #свечи
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