МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин согласился, что при Трампе конфликта на Украине могло не случиться

Также он отметил, что нужно найти долгосрочное решение конфликта на Украине, а не просто остановить его.
Анастасия Бобылева 2025-06-19 00:52:15
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Президент РФ Владимир Путин высказался о конфликте на Украине в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств. Он согласился со словами президента США Дональда Трампа, что, если бы тот был у власти на момент начала конфликта, этого можно было бы избежать.

«Он говорил неоднократно: если бы я был президентом, то этой войны бы не было.  Я думаю, что и здесь он прав. Может быть, если бы Трамп был президентом, действительно этого конфликта бы не состоялось», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что в одном из разговоров с бывшим президентом США Джо Байденом призывал не доводить ситуацию до горячего конфликта. Тогда Путин пояснил Байдену, что власти Украины должны удовлетворить требования граждан, проживающих на юго-востоке. Возможно, если бы на месте Байдена был Трамп, конфликта удалось бы избежать, считает президент.

Ранее Путин высказался о первопричинах ситуации на Украине. Он отметил, что главная проблема не в присоединении Крыма Россией, а в действиях западных стран, которые поддержали госпереворот в стране.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #Владимир Путин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 