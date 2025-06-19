Путин согласился, что при Трампе конфликта на Украине могло не случиться

Президент РФ Владимир Путин высказался о конфликте на Украине в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств. Он согласился со словами президента США Дональда Трампа, что, если бы тот был у власти на момент начала конфликта, этого можно было бы избежать.

«Он говорил неоднократно: если бы я был президентом, то этой войны бы не было. Я думаю, что и здесь он прав. Может быть, если бы Трамп был президентом, действительно этого конфликта бы не состоялось», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что в одном из разговоров с бывшим президентом США Джо Байденом призывал не доводить ситуацию до горячего конфликта. Тогда Путин пояснил Байдену, что власти Украины должны удовлетворить требования граждан, проживающих на юго-востоке. Возможно, если бы на месте Байдена был Трамп, конфликта удалось бы избежать, считает президент.

Ранее Путин высказался о первопричинах ситуации на Украине. Он отметил, что главная проблема не в присоединении Крыма Россией, а в действиях западных стран, которые поддержали госпереворот в стране.