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Путин: проблема не в присоединении Крыма, а в действиях западных стран

По словам президента РФ, первичным источником власти киевского режима стал госпереворот, который помогли осуществить западные страны.
Анастасия Бобылева 2025-06-19 00:46:25
© Фото: Aleksander Lyskin, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной кризиса на Украине стало не присоединение Крыма Россией, а поддержка западными странами государственного переворота, в результате которого установился нынешний режим. Такое мнение он высказал в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств.

«Проблема не в том, что Россия присоединила Крым, а в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине», - подчеркнул Путин.

Российский лидер подчеркнул, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России, но кризис начался вовсе не потому, что Россия начала действовать с позиции силы, а потому что так стали действовать ее бывшие партнеры.

Ранее Владимир Путин заявил о капитальных изменениях в мировой экономике. Он отметил, что страны Азии быстро преображаются и выходят на серьезные позиции.

#Крым #Украина #Владимир Путин #украинский кризис
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