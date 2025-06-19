Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной кризиса на Украине стало не присоединение Крыма Россией, а поддержка западными странами государственного переворота, в результате которого установился нынешний режим. Такое мнение он высказал в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств.

«Проблема не в том, что Россия присоединила Крым, а в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине», - подчеркнул Путин.

Российский лидер подчеркнул, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России, но кризис начался вовсе не потому, что Россия начала действовать с позиции силы, а потому что так стали действовать ее бывшие партнеры.

Ранее Владимир Путин заявил о капитальных изменениях в мировой экономике. Он отметил, что страны Азии быстро преображаются и выходят на серьезные позиции.