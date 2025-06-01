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Дорогу к месту обрушения дороги на поезд в Брянской области оцепили за 5 км

ЧП произошло за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда, после чего локомотив протаранил рухнувшую конструкцию моста.
Ирина Егорова Анастасия Авсюк 2025-06-01 08:55:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Дорогу до места ЧП с поездом в Брянской области оцепили за пять километров - там дежурят сотрудники ДПС, сообщила корреспондент «Звезды» Анастасия Авсюк.

Свою работу продолжают и спасатели, они разбирают завалы и ликвидируют последствия инцидента.

Напомним, ЧП произошло буквально за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда, после чего локомотив протаранил рухнувшую конструкцию путепровода. По словам губернатора региона Александра Богомаза, мост подорвали. По последним данным, семь человек погибло, 66 получили ранения, 47 из них сейчас госпитализированы. В поезде следовали 388 пассажиров. 

#поезд #Брянская область #мост #подрыв #наш эксклюзив #богомаз
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