Автомобиль въехал в фанатов в Гренобле после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов, когда те праздновали победу ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Все произошло на центральной улице во французском Гренобле, пишет Parisien.

В результате ЧП пострадали четыре человека от 17 до 46 лет. Это две женщины и двое мужчин, их госпитализировали.

«Транспортное средство потеряло управление, в результате чего произошло наезд на четырех человек, двое из которых получили серьезные травмы», — говорится в публикации.

Водитель сам сдался полиции, по его словам он действовал не преднамеренно, а врезался в толпу, когда попытался совершить управляемый занос.

За последние недели это не первый случай, когда машина наезжает на толпу поклонников футбола, празднующих победу. Так, 27 мая в английском Ливерпуле почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу. А 16 мая подобный инцидент произошел в Барселоне, тогда пострадали около 10 человек.