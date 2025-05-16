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Машина протаранила толпу болельщиков у стадиона «Эспаньол» в Испании

Пострадали около десяти человек, одна девушка находится в тяжелом состоянии.
Ирина Егорова 2025-05-16 01:01:00
© Фото: TheBlones10, Х © Видео: TheBlones10, Х

В Барселоне перед стартом футбольного матча между командами «Эспаньола» и «Барселона» автомобиль разнес толпу болельщиков. Все произошло на площади возле стадиона, где в этот момент было очень много людей.

Пострадали около десяти человек, состояние одной девушки оценивается как тяжелое, пишет газета Ok Diario.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как белая иномарка сначала просто стоит в толпе - футбольные фанаты закидывают ее бутылками и мусором, после чего водитель резко нажимает на газ и въезжает в толпу. По данным издания, за рулем находилась девушка, ее задержали.

Уточняется, что сначала водитель сбила молодого болельщика «Эспаньола». Болельщики поэтому и начали трясти машину, стараясь вытащить пострадавшую из-под колес. Ее удалось спасти и оттащить в безопасное место, но автоледи снова нажала на газ и проехала по толпе людей около 50 метров.

Администрация стадиона назвала произошедшее несчастным случаем.

#Футбол #Болельщики #авария #Барселона #машина #толпа #наезд
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