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Востоковед: Иран хочет сохранить право на мирный атом и не желает войны

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.
Ян Брацкий 2025-06-15 19:02:17
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press

Власти Ирана находятся в трудном положении и пытаются отстоять свое право на мирный атом. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал профессор дипломатической академии Российской Федерации и востоковед Владимир Захаров.

«Иран находится в трудном положении. И я думаю, что несмотря на то, что там у него есть ядерные установки, которые нарабатывают топливо, ситуация в стране критическая. Поэтому они исходят из реального положения дел. Они хотят оставить за собой право на работу с ядерным топливом через атомные электростанции. Поэтому они говорят, что они хотят сохранить свои права на развитие ядерной или атомной энергетики. Это заявление еще говорит о том, что Иран не сторонник продолжения войны и хочет ее остановки», - сказал Захаров.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Кроме того, Иран готов прекратить нанесение ударов по Израилю, если тот остановит агрессию.

Глава МИД Ирана добавил, что Исламская республика не согласится на условия, которые лишают ее ядерных прав. По словам Аракчи, атака Израиля направлена на срыв переговоров по ядерной программе Ирана.

Во внешнеполитическом ведомстве Ирана ждут от США осуждения действий Тель-Авива и не верят в непричастность Вашингтона, добавил Аббас Аракчи.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль как можно скорее достичь соглашения. Накануне урегулирование конфликта стало темой телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера. Глава российского государства осудил действия Израиля и выразил серьезную озабоченность рисками эскалации конфликта.

#Израиль #Иран #переговоры #ядерная программа #наш эксклюзив
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