Трамп призвал Израиль и Иран заключить сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран должны достичь соглашения.

«Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат, как я заставил заключить Индию и Пакистан, в этом случае используя торговлю с Соединенными Штатами», - написал он в своей соцсети Truth Social.

Накануне ситуацию вокруг ирано-израильского конфликта по телефону обсудили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Российский лидер, осудив действия Израиля, выразил серьезную озабоченность возможной эскалацией конфликта, что может иметь непредсказуемые последствия для всего ближневосточного региона.

Кроме того, Путин предложил посредничество России в урегулировании конфликта между Тель-Авивом и Тегераном.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Восстающий лев» против Ирана. Боевая авиация ЦАХАЛ нанесла серию ракетных ударов по военным и ядерным объектам Исламской республики.

В ответ Иран произвел несколько волн ракетных атак по Израилю. С обеих сторон масштабные разрушения, есть погибшие и раненые.