Девять пострадавших при атаке БПЛА на Татарстан госпитализировали

Девять из 13 пострадавших при сегодняшней атаке БПЛА на автозавод в Елабужском районе Татарстана доставили в больницы, остальных после осмотра направили на амбулаторное лечение, сообщили в Минздраве региона.

«Семь пациентов в состоянии различной степени тяжести направлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое пациентов госпитализированы в Елабужскую ЦРБ», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным СК, по факту атаки было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Сегодня украинские беспилотники ударили по Республике Татарстан, в результате один человек погиб. Обломки дрона упали на здание КПП автозавода, на месте возник пожар. По данным главы региона Рустама Минниханова, возгорание удалось оперативно потушить. Он добавил, что все экстренные службы республики находятся в постоянной готовности.