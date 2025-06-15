Один человек погиб и 13 пострадали при атаке на завод в Елабуге

Один человек погиб, еще 13 получили ранения различной степени тяжести в результате атаки украинского дрона в Елабужском районе Татарстана.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рустам Минниханов.

«При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии», - написал он.

На месте падения обломков дрона возник пожар, который удалось оперативно потушить, добавил политик.

Минниханов отметил, что несмотря на попытки киевского режима посеять страх и панику, все республиканские предприятия и объекты жизнеобеспечения продолжают стабильную работу.

Оперативные службы находятся в постоянной готовности.