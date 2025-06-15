Геральдист: приятно видеть триколор РФ в официальном аккаунте Пентагона

«Российский триколор», появившийся в официальном аккаунте Пентагона в День флага США, - это попытка обыграть цветовую гамму американского флага, а не намек на какое-то потепление в российско-американских отношениях, выразил мнение в разговоре со «Звездой» геральдист, кандидат исторических наук Ефим Комаровский.

«Хотя у тех, кто понимает, это вызвало улыбку. Это, скорее, не ошибка, это незнание каких-то правил у людей, которые это делают. Хотя это приятно видеть - российский триколор на официальном сайте Пентагона. Забавно смотрелось», - отметил специалист.

Он напомнил, что тем не менее в общественном сознании бело-сине-красный цвет именно в таком порядке - это всегда флаг России.

Напомним, поздравительная открытка с двумя флагами РФ - цветами нашего и американского флага, расположенными горизонтально, - появилась накануне в официальных соцсетях Минобороны США. Публикация набрала 7,2 млн просмотров, ее никак не отредактировали к данному моменту.