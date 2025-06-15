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Пентагон поздравил американцев с Днем флага «российскими триколорами»

На размещенной иллюстрации были изображены флаг США, три золотые звезды, два «триколора России» и эмблема Пентагона.
Ирина Егорова 2025-06-15 14:40:22
© Фото: Артур Габдрахманов, Sputnik, РИА Новости

Министерство обороны США опубликовало в своем официальном аккаунте в соцсети X поздравительную открытку с Днем флага с «российскими триколорами».

На изображении размещены три золотые звезды, по бокам которых красуются бело-сине-красные флаги. Снизу располагается эмблема Пентагона, а американский флаг размещен справа от текста.

В подписи к публикации американцам предлагается поразмыслить о ценностях, которые представляет флаг, и отпраздновать «свободу, мужество и стойкость, которые делают США великой страной».

«Давайте почтим звезды и полосы, которые объединяют нас всех», — говорится в сообщении Пентагона.

Публикация к данному моменту собрала 6,4 млн просмотров и вызвала общественный резонанс. Предполагается, что казус может быть связан с ошибкой дизайнеров, которые просто хотели расположить цвета американского флага в виде прямоугольников, но получился российский триколор. Некоторые пользователи предположили, что это жест направлен на улучшение отношений между странами. 

#в стране и мире #сша #Пентагон #поздравление #триколор #Открытка #День флага
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