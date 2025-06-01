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Маск опроверг слухи о приеме кетамина

Бизнесмен Илон Маск признался, что раньше принимал кетамин по рецепту, чтобы справиться с психологическими проблемами.
Ян Брацкий 2025-06-01 04:30:47
© Фото: CNPAd Media, Global Look Press

Американский предприниматель, глава корпорации SpaceX и бывший начальник департамента государственной эффективности США Илон Маск опроверг слухи о приеме кетамина.

Правда миллиардер признался, что принимал это вещество несколько лет назад по рецепту.

«Я не на кетамине, черт возьми! Кроме того, я не принимаю наркотики. Я пробовал рецептурный кетамин. Он помогал мне выбраться из мрачных психических ям», - написал Маск в соцсети Х.

Поводом для столь бурной реакции послужила публикация газеты New York Times, которая ранее обвинила Маска в употреблении запрещенных веществ, пишет Life.

Якобы бизнесмен активно принимал их во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

В публикации сказано, что Маск принимал экстази и психоделические грибы. По данным издания, из-за бесконтрольного употребления препаратов у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

#сша #наркотики #илон маск #кетамин
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