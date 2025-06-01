Американский предприниматель, глава корпорации SpaceX и бывший начальник департамента государственной эффективности США Илон Маск опроверг слухи о приеме кетамина.

Правда миллиардер признался, что принимал это вещество несколько лет назад по рецепту.

«Я не на кетамине, черт возьми! Кроме того, я не принимаю наркотики. Я пробовал рецептурный кетамин. Он помогал мне выбраться из мрачных психических ям», - написал Маск в соцсети Х.

Поводом для столь бурной реакции послужила публикация газеты New York Times, которая ранее обвинила Маска в употреблении запрещенных веществ, пишет Life.

Якобы бизнесмен активно принимал их во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

В публикации сказано, что Маск принимал экстази и психоделические грибы. По данным издания, из-за бесконтрольного употребления препаратов у него начались серьезные проблемы со здоровьем.