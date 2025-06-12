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Рубио поздравил россиян от имени американского народа

Поздравление размещено на сайте госдепартамента США.
Владимир Рубанов 2025-06-12 08:25:33
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио адресовал поздравления россиянам от имени американского народа по случаю Дня России. Поздравление размещено на сайте госдепартамента США.

«От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России», - говорится в тексте.

Рубио подтвердил стремление Вашингтона сотрудничать с Москвой в урегулировании украинского конфликта.

Рубио подчеркнул стремление Вашингтона взаимодействовать с Москвой для установления прочного мира между Россией и Украиной. Он выразил уверенность в том, что урегулирование будет способствовать развитию плодотворного сотрудничества между США и РФ.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон «по-прежнему привержен поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему».

Ранее видео с поздравлением записали российские космонавты на МКС.

#в стране и мире #день россии #сша #Госдепартамент США #поздравление #Марко Рубио
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