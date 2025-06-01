ПСЖ разгромил «Интер» и впервые в своей истории победил в Лиге чемпионов

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале был разгромлен итальянский «Интер».

Встреча проходила в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершилась со счетом 5:0 в пользу парижан.

В составе новых чемпионов дублем отметился Дезире Дуэ, по голу забили Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Напомним, в составе ПСЖ на позиции вратаря играет Матвей Сафонов. В этот вечер на поле он не выходил.

Стоит отметить, что ПСЖ одержал самую крупную победу в истории финалов Лиги чемпионов.