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ПСЖ разгромил «Интер» и впервые в своей истории победил в Лиге чемпионов

Победа парижан стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов.
Ян Брацкий 2025-06-01 05:31:59
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале был разгромлен итальянский «Интер».

Встреча проходила в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершилась со счетом 5:0 в пользу парижан.

В составе новых чемпионов дублем отметился Дезире Дуэ, по голу забили Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Напомним, в составе ПСЖ на позиции вратаря играет Матвей Сафонов. В этот вечер на поле он не выходил.

Стоит отметить, что ПСЖ одержал самую крупную победу в истории финалов Лиги чемпионов.

#Спорт #Футбол #Лига чемпионов #«Интер» #Пари Сен-Жермен #Матвей Сафонов
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