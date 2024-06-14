Вратарь «Краснодара» и сборной России Сафонов перешел в ПСЖ

Французский «Пари Сен-Жермен» сообщил о переходе в футбольный клуб голкипера Матвея Сафонова. 25-летний вратарь «Краснодара» и сборной России подписал контракт с ПСЖ до 2029 года.

В клубе отметили выступления Сафонова за «Краснодар» в Лиге чемпионов в 2020-2021 годах в сложной группе, в которую входили «Челси», «Севилья» и «Ренне». В 2023-2024 годах голкипер во многом способствовал очень хорошей результативности «Краснодара», завершивего чемпионат на второй позиции с отставанием от петербургского «Зенита» на одно очко.

Кроме того, Сафонов привлекал внимание молодежных сборных России с 14 лет, отмечается в заявлении клуба.

«Я очень рад присоединиться к "Пари Сен-Жермен", одному из величайших клубов с точки зрения его истории и послужного списка. Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде, защитить свои новые цвета и заставить болельщиков гордиться мной» - цитирует слова Сафонова официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что предполагаемая сумма трансфера составила €20 млн.