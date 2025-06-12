МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС хочет ввести санкции против двух банков КНР за помощь России

Китайские банки использовали криптовалютные транзакции для облегчения импорта товаров, которые попадают под санкции ЕС.
Дарья Ситникова 2025-06-12 05:00:00
© Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg, Keystone Press Agency, Global Look Press

Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших региональных китайских банков из-за помощи России в обходе санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на доступные документы.

«Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе действующих торговых ограничений блока», - указали в материале.

Уточняется, что два китайских банка использовали криптовалютные транзакции для облегчения импорта товаров, которые попадают под санкции ЕС. Финансовым организациям будет запрещено проводить любые транзакции с двумя региональными кредитными организациями, расположенными возле границы КНР с РФ.

Агентство не уточнило, какие конкретно банки КНР попадут под санкции. Пакет санкций может получить изменение в процессе переговоров между государствами - членами блока.

На заседании бюджетного комитета палаты представителей конгресса Соединенных Штатов министр финансов страны Скотт Бессент ранее заявил, что возможность введения новых санкций против России по-прежнему актуальна. Однако нужно быть готовыми к непредвиденным последствиям.

#Россия #евросоюз #санкции #кнр #китайские банки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженеры водной стихии
2
Рота БМПТ. Терминатор в бою
3
Патрон против дрона
4
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
5
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
6
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
7
Вьетнам. Оружие Победы
8
Северный десант
9
Высшая школа ПВО
10
Фрегаты 11356. Россия/Индия
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 