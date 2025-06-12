ЕС хочет ввести санкции против двух банков КНР за помощь России

Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших региональных китайских банков из-за помощи России в обходе санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на доступные документы.

«Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе действующих торговых ограничений блока», - указали в материале.

Уточняется, что два китайских банка использовали криптовалютные транзакции для облегчения импорта товаров, которые попадают под санкции ЕС. Финансовым организациям будет запрещено проводить любые транзакции с двумя региональными кредитными организациями, расположенными возле границы КНР с РФ.

Агентство не уточнило, какие конкретно банки КНР попадут под санкции. Пакет санкций может получить изменение в процессе переговоров между государствами - членами блока.

На заседании бюджетного комитета палаты представителей конгресса Соединенных Штатов министр финансов страны Скотт Бессент ранее заявил, что возможность введения новых санкций против России по-прежнему актуальна. Однако нужно быть готовыми к непредвиденным последствиям.