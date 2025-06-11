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Глава минфина США предупредил о последствиях новых антироссийских санкций

На данный момент в сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что достаточно для преодоления президентского вето.
Дарья Ситникова 2025-06-11 23:47:42
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что возможность введения новых санкций против России по-прежнему актуальна, однако возможны и непредвиденные последствия. Об этом он заявил на заседании бюджетного комитета палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.

«Все варианты на столе. Министерство финансов готово принять меры для содействия прочному и устойчивому миру. У нас есть действующие санкции США и экспортный контроль в отношении России, они остаются в силе и продолжают действовать» - сказал Скотт.

По его словам, министерство финансов готово принять меры содействия прочному и устойчивому миру. Помимо этого, министр финансов США посоветовал конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Однако нужно «осознавать непреднамеренные последствия».

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что будет лично принимать решение о введении новых санкций против России. Он также добавил, что сенат разработал новый законопроект, который, по мнению американского лидера, «очень сильный».

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит новый пакет санкций ЕС против России. По его мнению, Братиславу ждет кризис, если поставки газа, нефти и ядерного топлива из РФ будут прекращены. Президент Сербии Александр Вучич также отказался подписывать декларацию, осуждающую действия России на Украине. Сербский лидер счел сразу несколько положений декларации противоречащими национальным интересам страны.

#сша #Дональд Трамп #Александр Вучич #Роберт Фицо #санкции ЕС #скотт бессент
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