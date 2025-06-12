CBS News: Израиль готов к началу операции в Иране

Израиль заявил о полной готовности к началу военной операции в Иране. Об этом сообщает RT со ссылкой на американский телеканал CBS News.

«Официальных лиц США проинформировали, что Израиль готов начать операцию в Иране», - говорится в материале.

Отмечается, что в Вашингтоне не исключают вероятности, что Иран может «ответить» за это ударом по некоторым американским объектам в соседнем Ираке, так как США - крупнейший военный и политический сторонник Израиля.

Что касается израильских властей, то они отказались комментировать информацию о возможном начале военной операции.

Ранее сообщалось, что США находятся в состоянии повышенной готовности и ожидают удар Израиля по Ирану. В связи с этим американский Госдепартамент санкционировал эвакуацию части персонала из Ирака, а Пентагон разрешил выезд членов семей военнослужащих со всего Ближнего Востока.