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CBS News: Израиль готов к началу операции в Иране

В это же время в Вашингтоне не исключают, что Иран может нанести ответный удар и по американским объектам в соседнем регионе.
Виктория Бокий 2025-06-12 04:39:35
© Фото: Nasser Ishtayeh, Keystone Press Agency, Globallookpress

Израиль заявил о полной готовности к началу военной операции в Иране. Об этом сообщает RT со ссылкой на американский телеканал CBS News.

«Официальных лиц США проинформировали, что Израиль готов начать операцию в Иране», - говорится в материале.

Отмечается, что в Вашингтоне не исключают вероятности, что Иран может «ответить» за это ударом по некоторым американским объектам в соседнем Ираке, так как США - крупнейший военный и политический сторонник Израиля.

Что касается израильских властей, то они отказались комментировать информацию о возможном начале военной операции.

Ранее сообщалось, что США находятся в состоянии повышенной готовности и ожидают удар Израиля по Ирану. В связи с этим американский Госдепартамент санкционировал эвакуацию части персонала из Ирака, а Пентагон разрешил выезд членов семей военнослужащих со всего Ближнего Востока.

#в стране и мире #сша #Израиль #Иран #удар #военная операция
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