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WP: США ожидают удара Израиля по Ирану

США могут пострадать, если Израиль ударит по Ирану.
Виктория Бокий 2025-06-12 03:49:08
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

США находятся в состоянии повышенной готовности, ожидая возможный удар Израиля по Ирану. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, американский Госдепартамент санкционировал эвакуацию части персонала из Ирака, а Пентагон разрешил выезд членов семей военнослужащих со всего Ближнего Востока.

Отмечается, что усиление мер безопасности происходит на фоне того, что американский лидер Дональд Трамп выражает слабую надежду на достижение соглашения с Ираном по ядерной программе и предотвращение военной конфронтации на Ближнем Востоке.

В материале говорится, что американская разведка все больше беспокоится о том, что Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана без согласия США. Такие действия могут спровоцировать ответные действия Тегерана по активам США в регионе.

Ранее Тегеран заявлял, что Соединенные Штаты, как крупнейший военный и политический сторонник Израиля, пострадают от последствий в случае израильского удара по Ирану.

#сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #удар
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