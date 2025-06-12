Появились первые снимки Южного полюса Солнца

Появились первые снимки Южного полюса Солнце, которые были сделаны на аппарат Solar Orbiter. Его разработало европейское космическое агентство при участии НАСА. Об этом пишет Life, ссылаясь на ЕКА.

«Сегодня мы представляем первые в истории человечества изображения полюса Солнца», - указали в материале.

По словам агентства, этот Южный полюс Солнца - ближайшая звезда, которая является «дарителем жизни» и «потенциальным разрушителем современных космических и наземных энергосистем». Поэтому крайне важно понять, как она работает, и научиться предсказывать ее поведение.

«Эти новые, уникальные изображения в рамках нашей миссии Solar Orbiter - начало новой эры изучения Солнца», - заключил директор по науке ЕКА Кэрол Манделл.

Зонд смог заснять фотосферу, магнитное поле и корону Солнца. Для получения изображений использовались три различных формирователя - поляриметрический и гелиосейсмический (PHI), формирователь в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUI) и спектральный формирователь для корональной среды (SPICE).

Эти изображения и прочие данные миссии помогут ученым узнать, как движется материал во внешних слоях Солнца - это может выявить неожиданные явления, такие как полярные вихри.

В конце прошлого месяца был зафиксирован на поверхности Солнца крупнейший в этом году выброс массы в направлении Земли. Известно, что выброс произошел из-за сильной солнечной вспышки уровня M8.2.