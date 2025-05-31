На поверхности Солнца произошел крупнейший в 2025 году выброс массы

Крупнейший в этом году выброс массы в направлении Земли был зарегистрирован на поверхности Солнца минувшей ночью. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

«Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения», - сказали в лаборатории.

Выброс произошел из-за сильной солнечной вспышки уровня M8.2. Согласно прогнозам, результатом могут стать магнитные бури, но менее интенсивные, чем при выбросе массы на Солнце в 2024 году, сообщили в лаборатории.

«Область расположена в центре видимого диска Солнца почти точно на линии Солнце-Земля, что исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо Земли», - отметили ученые.

Напомним, рано утром 25 мая на Солнце произошла вспышка высшего рентгеновского класса Х. Вспышка началась в 4.46 утра по московскому времени. Через шесть минут она достигла своего пика, а уже в 4.57 завершилась. Весь процесс занял 11 минут.