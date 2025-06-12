AP: США готовятся эвакуировать персонал посольства в Багдаде

На фоне риска дестабилизации в регионе госдепартамент США готовится отдать распоряжение об эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на двух осведомленных американских чиновников.

По информации источников, на данный момент посольство уже начало работать в сокращенном составе, поэтому распоряжение не затронет большое количество сотрудников.

Известно, что госдепартамент разрешит незадействованному в оперативной работе посольств персоналу и членам их семей добровольно покинуть Бахрейн и Кувейт.

В свою очередь, Пентагон подтвердил о готовности поддержать возможную эвакуацию сотрудников из Ирака.

До этого президент США Дональд Трамп поделился подробностями о переговорах с Тегераном. В свою очередь, власти Ирана также заявляли о готовности навсегда отказаться от производства ядерного оружия, если Америка снимет со страны экономические санкции.