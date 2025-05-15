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Иран заявил о готовности отказа от ядерного оружия по соглашению с США

Али Шамхани заявил, что Иран может сегодня подписать соглашение, если все его условия будут выполнены.
Дарья Ситникова 2025-05-15 05:38:00
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

В случае снятий США экономических санкций Иран готов никогда не производить ядерное оружие. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на главного советника верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи по политическим вопросам Али Шамхани.

Помимо этого, иранская сторона заявила о готовности обогащать уран только до необходимого уровня для использования в мирных целях, и разрешить международным инспекторам контролировать процесс.

Шамхани заявил, что Иран готов подписать соглашение уже сегодня, если все его условия будут выполнены. МИД Ирана назвал раунд переговоров «сложным, но полезным для понимания друг друга».

Днем ранее Иран предложил Вашингтону создать консорциум по обогащению урана. Предполагается участие региональных арабских стран с привлечением американских инвестиций.

#сша #ядерное оружие #санкции #Иран #Соглашение
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