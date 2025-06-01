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Вильфанд рассказал, с какой погоды начнется лето в Крыму и на Кубани

Купальный сезон может начаться не раньше середины июня, когда вода прогреется до комфортных 20-22 градусов тепла.
Ирина Егорова 2025-06-01 09:50:35
© Фото: Petrov Sergey/news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Лето в двух самых популярных регионах России для отдыха - Крыму и на Кубани - начнется с теплой, дождливой и ветреной погоды, сообщил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днем ожидается 25-30 градусов тепла, ночью - 12-15 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы. Неустойчивость погоды в Краснодарском крае обусловлена рельефом.

«Дело в том, что воздушные массы, если перемещаются с севера, северо-запада упираются в горные хребты Северного Кавказа, происходит вынужденная конвекция, подъем воздушных масс. Это обусловливает мощные осадки, град, усиление ветра до 2 -22 м/с», - объяснил он.

Что касается купального сезона, то температура воды еще не прогрелась для комфортной.

«В Черноморском побережье от Анапы до Сочи температура 18 градусов, на Крымском побережье - 17. До 20 градусов вода прогрелась в Азовском море. Раньше середины июня температура в диапазоне 20-22 градусов, что является комфортной для купания, не ожидается», - уточнил он.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в столице средняя месячная температура воздуха в июне составляет 17,4 градуса. Однако в этом году температурная норма может быть «перевыполнена» на 1-1,5 градуса. В июне ожидается дефицит осадков. 

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