МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В первой половине июня температура в Москве может дойти до 30 градусов

Также в июне ожидают дефицит осадков.
Виктория Бокий 2025-05-16 10:22:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В первом месяце лета в Москве максимальная температура может достигнуть +30 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Велика вероятность, что даже в первом месяце лета максимальная температура воздуха несколько дней будет достигать 30 градусов. В прошлом июне в Москве первый и два последних дня месяца были с температурой выше 30 градусов», - говорится в сообщении.

Синоптик отметила, что в столице средняя месячная температура воздуха в июне составляет 17,4 градуса. Однако в этом году температурная норма может быть «перевыполнена» на 1-1,5 градуса.

Позднякова также обратила внимание и на осадки. По ее словам, в июне ожидается их дефицит, как и в остальные летние месяцы.

Ранее в разговоре со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что майское тепло после холодных дней не задержится в столице.

#Москва #лето #Погода #Жара #июнь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 