В первой половине июня температура в Москве может дойти до 30 градусов

В первом месяце лета в Москве максимальная температура может достигнуть +30 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Велика вероятность, что даже в первом месяце лета максимальная температура воздуха несколько дней будет достигать 30 градусов. В прошлом июне в Москве первый и два последних дня месяца были с температурой выше 30 градусов», - говорится в сообщении.

Синоптик отметила, что в столице средняя месячная температура воздуха в июне составляет 17,4 градуса. Однако в этом году температурная норма может быть «перевыполнена» на 1-1,5 градуса.

Позднякова также обратила внимание и на осадки. По ее словам, в июне ожидается их дефицит, как и в остальные летние месяцы.

Ранее в разговоре со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что майское тепло после холодных дней не задержится в столице.