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Над Красной площадью пролетели самолеты ВКС России

«Русские Витязи» и «Стрижи» продемонстрировали знаменитый «Кубинский бриллиант».
2025-05-09 11:07:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Авиационная часть военного парада в честь 80-летия Парада Победы в Великой Отечественной войне началась. В небе над Красной площадью появились самолеты ВКС России. 

В небе - знаменитый «Кубинский бриллиант» от российских пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи».

Пилотажников возглавил полковник Андрей Алексеев. 

Парадный строй авиации замыкают шесть самолетов-штурмовиков Су-25. Они расцвечивают небо Москвы цветами росийского флага. Самолеты штурмовой авиации возглавил подполковник Владимир Мордасов.  

Ранее сообщалось, что на Красной площади впервые появились 152-миллиметровые самоходки «Мальва» и «Гиацинт» на колесном шасси.

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