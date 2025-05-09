Над Красной площадью пролетели самолеты ВКС России

Авиационная часть военного парада в честь 80-летия Парада Победы в Великой Отечественной войне началась. В небе над Красной площадью появились самолеты ВКС России.

В небе - знаменитый «Кубинский бриллиант» от российских пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи».

Пилотажников возглавил полковник Андрей Алексеев.

Парадный строй авиации замыкают шесть самолетов-штурмовиков Су-25. Они расцвечивают небо Москвы цветами росийского флага. Самолеты штурмовой авиации возглавил подполковник Владимир Мордасов.

Ранее сообщалось, что на Красной площади впервые появились 152-миллиметровые самоходки «Мальва» и «Гиацинт» на колесном шасси.