Более 130 единиц военной техники выдвинулось на Парад Победы на Красной площади

Колонна из свыше 130 единиц военной техники выдвинулась в сторону Красной площади для участия в Параде Победы. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

По улицам Москвы проехали в том числе легендарные танки Т-34, а также бронеавтомобили «Тигр», «Титан» и «Линза». Кроме того, на Параде Победы ожидается появление новинки в виде САУ «Гиацинт-К», которая ранее находилась под грифом «Совершенно секретно».

Ранее «Звезда» показала дроны «Герань» и «Гарпия», которые примут участие в параде на Красной площади.

Напомним, Парад Победы в Москве начнется в 10.00 мск. Помимо подразделений российских войск, в нем также примут участие парадные расчеты из 13 государств. Главными его героями станут ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО.