МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 130 единиц военной техники выдвинулось на Парад Победы на Красной площади

В Параде Победы примут участие в том числе танки Т-34, бронеавтомобили «Тигр», «Титан» и «Линза». Кроме того, ожидается появление новинки, ранее находившейся под грифом «Совершенно секретно».
Владислав Кустов Глеб Владовский 2025-05-09 07:38:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Колонна из свыше 130 единиц военной техники выдвинулась в сторону Красной площади для участия в Параде Победы. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

По улицам Москвы проехали в том числе легендарные танки Т-34, а также бронеавтомобили «Тигр», «Титан» и «Линза». Кроме того, на Параде Победы ожидается появление новинки в виде САУ «Гиацинт-К», которая ранее находилась под грифом «Совершенно секретно».

Ранее «Звезда» показала дроны «Герань» и «Гарпия», которые примут участие в параде на Красной площади.

Напомним, Парад Победы в Москве начнется в 10.00 мск. Помимо подразделений российских войск, в нем также примут участие парадные расчеты из 13 государств. Главными его героями станут ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО.

#военная техника #9 мая #ВС РФ #наш эксклюзив #Парад Победы-2025
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 